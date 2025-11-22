Тема: The Price of Adulthood: Can We Keep the Inner Child Alive? Взросление часто похоже на предательство — по отношению к самому себе. Мы закапываем мечты под грузом обязанностей, заменяем искренние порывы расчетливостью, а вместо спонтанного веселья выбираем расписание. И вот ты уже успешный, серьезный человек, но где-то внутри тихо плачет тот самый ребёнок, который верил в чудеса и не боялся мечтать. Но что, если настоящая зрелость — не в том, чтобы забыть того ребенка, а в том, чтобы стать для него надежным родителем? Тому, кто разрешает ему иногда шалить, творить и напоминать, что жизнь — это не только счета и дедлайны. На встрече обсудишь: — получается ли у тебя сохранять связь со своим внутренним ребенком? — что тебе в этом помогает — творчество, игры, общение с детьми? — или ты считаешь, что взросление неизбежно требует прощаться с детскими иллюзиями? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)