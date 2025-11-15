Тема: The Anatomy of Attraction: What Makes Someone Captivating? Иногда мы не можем объяснить, почему нас тянет к определённому человеку. Вроде бы нет ни идеальной внешности, ни статуса, но в их присутствии мир будто наполняется красками. Что это — химия, тонкие вибрации души или просто удачное сочетание жестов, тембра голоса и того, как они смотрят на мир? Притяжение оказывается сложной формулой, где уверенность может быть сексуальнее красоты, а уязвимость — привлекательнее силы. И самое интересное — мы часто влюбляемся не в человека, а в те чувства, которые он в нас пробуждает. На встрече обсудишь: — что заставляет тебя остановить взгляд на человеке? — что для тебя важнее — внутренний стержень, интеллект, чувство юмора или то неуловимое «что-то», что не поддаётся описанию? — доверяешь ли ты первому впечатлению или считаешь, что настоящая притягательность раскрывается со временем? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)