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Разговорный клуб английского языка

FreeDom
Казанская ул., 7

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Why do «crazy bitches» get all the good guys? / Why do assholes get all the good ladies? Почему иногда самые трудные или сложные люди кажутся особенно притягательными? Будешь разбираться, что на самом деле делает человека привлекательным — и где проходит граница между харизмой и токсичностью. На встрече обсудишь: — С какими типами людей чаще всего встречаются сложные ситуации в отношениях? — Почему «плохие» парни и девушки так притягательны? — Есть ли закономерности, которые повторяются в личной жизни? — Как понять, что лучше ценить: страсть или стабильность? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Разговоры один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена партнёра — За вечер будет 4 смены собеседников — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который всё ещё не решил: стоит ли верить законам притяжения или всему виной случайность. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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