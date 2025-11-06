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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: What qualities actually make someone a good friend or partner? Кажется, все знают, чего хотят от отношений — пока не попросят объяснить это словами. Что делает человека по-настоящему хорошим другом или партнёром? Доброта, чувство юмора, честность… или просто умение вовремя заказать еду? На встрече обсудишь: — Что для тебя значит быть «хорошим другом» или «партнёром»? — Какие качества ты больше всего ценишь в людях рядом? — Можно ли стать «лучше» ради других, или это путь к разочарованию? — Где грань между здоровыми ожиданиями и идеализацией? Формат Mini-Groups — безопасное пространство для настоящего общения: — Мини-группы по 3–4 человека — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего — Подходит для уровней от A2 и выше — главное, желание говорить Ведущий — Дмитрий Козюков, который всё ещё не решил, что важнее: эмпатия или умение вовремя не писать в 3 ночи. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4руб./мин.)

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