ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Finding Joy in the Ordinary: What Makes Life Worth Living — and Is It Enough Without the Extraordinary? Счастье — в редких «вау-моментах» или в маленьких радостях повседневности? Поговоришь о том, что делает жизнь по-настоящему ценной и нужно ли всегда стремиться к чему-то необычному. Обсудишь: — В чём для тебя проявляется радость в обычных днях? — Достаточно ли «простого счастья», чтобы чувствовать себя fulfilled? — Почему люди так часто гонятся за чем-то «большим»? — Что важнее: редкие яркие впечатления или стабильные маленькие радости? Формат Mini-Groups — безопасное пространство для настоящего общения: — Мини-группы по 3–4 человека — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего — Подходит для уровней от A2 и выше — главное, желание говорить Ведущий — Дмитрий Козюков, который каждый раз находит счастье в хорошем кофе и Wi-Fi без сбоев. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста