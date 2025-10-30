Тема: Finding Joy in the Ordinary: What Makes Life Worth Living — and Is It Enough Without the Extraordinary? Счастье — в редких «вау-моментах» или в маленьких радостях повседневности? Поговоришь о том, что делает жизнь по-настоящему ценной и нужно ли всегда стремиться к чему-то необычному. Обсудишь: — В чём для тебя проявляется радость в обычных днях? — Достаточно ли «простого счастья», чтобы чувствовать себя fulfilled? — Почему люди так часто гонятся за чем-то «большим»? — Что важнее: редкие яркие впечатления или стабильные маленькие радости? Формат Mini-Groups — безопасное пространство для настоящего общения: — Мини-группы по 3–4 человека — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего — Подходит для уровней от A2 и выше — главное, желание говорить Ведущий — Дмитрий Козюков, который каждый раз находит счастье в хорошем кофе и Wi-Fi без сбоев. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ