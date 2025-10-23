Тема: Do We Ever Truly Change — or Do We Just Learn to Fake It Better Over Time? Меняются ли люди на самом деле, или просто учимся прятать свои старые привычки за новой маской? Обсудишь, что такое настоящие изменения и можно ли полностью переписать себя. Обсудишь: — Что для тебя значит «измениться»? — Веришь ли ты, что люди могут полностью поменяться? — Есть ли у тебя примеры из жизни, когда кто-то (или ты сам) реально изменился? — Что важнее: подлинная трансформация или умение адаптироваться и «казаться» другим? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Участники разговаривают один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена собеседника — За вечер будет 4 смены партнёров — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который до сих пор пытается доказать, что перестал откладывать всё на завтра (но пост этот всё равно писал в последний момент). Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ.