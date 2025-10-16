Тема: Dream Job or Dream Life: Which Matters More — and Do We Even Know the Difference Anymore? Работа мечты или жизнь мечты — что важнее? И всегда ли одно ведёт к другому? Поговоришь о балансе между карьерными амбициями и личным счастьем. Обсудишь: — Что для тебя значит «работа мечты»? — Можно ли иметь успешную карьеру и при этом счастливую жизнь? — Что важнее: страсть к делу или стабильность? — Как понять, что ты живёшь именно свою «жизнь мечты»? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Участники разговаривают один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена собеседника — За вечер будет 4 смены партнёров — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который всё ещё пытается решить: писать посты о клубах — это его dream job или просто способ приблизиться к dream life. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ.