Тема: In Love and Arguments: Is Honesty Always the Best Policy — or Do Some Truths Destroy More Than They Heal? Всегда ли правда — это хорошо? Или иногда честность может ранить сильнее, чем ложь? Поговоришь о границах искренности в отношениях, дружбе и спорных ситуациях. Обсудишь: — Должны ли люди всегда говорить правду любимым людям? — Может ли «жестокая правда» быть полезной? — Когда лучше промолчать ради гармонии? — Считаешь ли ты, что есть «благие» обманы? Формат Mini-Groups — безопасное пространство для настоящего общения: — Мини-группы по 3–4 человека — 3 раунда по 25–30 минут — Поддержка и помощь от ведущего — Подходит для уровней от A2 и выше — главное, желание говорить Ведущий — Дмитрий Козюков, который однажды слишком честно сказал другу, что его футболка ужасная — и теперь до сих пор ждёт, когда ему перезвонят. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ