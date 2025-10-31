Тема: Life After Death: Myth, Mystery, or Reality? — Halloween Edition В ночь перед днём всех святых ты погрузишься в тайну вечности. Есть ли жизнь после смерти или это просто миф? Обсудишь, что говорят религии, философия и наука — и что думаешь ты. Обсудишь: — Веришь ли ты в жизнь после смерти? — Что сильнее: религиозная вера или личный опыт? — Как представления о загробной жизни влияют на твою жизнь сейчас? — Стоит ли бояться смерти или нужно её принять? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Участники разговаривают один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена собеседника — За вечер будет 4 смены партнёров — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который любит обсуждать философские вопросы и готов погрузить тебя в тему жизни после смерти. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ.