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Разговорный клуб английского языка

FreeDom
Казанская ул., 7

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Is Falling in Love a Choice — or Just Chemistry That Tricks Us Into Thinking It’s Destiny? Любовь — это решение сердца и разума или всего лишь химия, которая играет с людьми? Обсудишь, насколько люди управляют своими чувствами и есть ли вообще свобода выбора, когда речь идёт о влюблённости. Обсудишь: — Люди выбирают, в кого влюбляться, или это «судьба»? — Что сильнее: биология или социальные факторы? — Может ли «искусственно» возникнуть любовь — например, через привычку или совместные обстоятельства? — Стоит ли доверять первому чувству или оно всегда обманчиво? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Участники разговаривают один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена собеседника — За вечер будет 4 смены партнёров — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который всё ещё не решил: это любовь или просто эффект кофеина. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ.

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