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Разговорный клуб английского языка

FreeDom
Казанская ул., 7

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от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: The Modern Family: Do We Still Need One to Feel Complete — or Is It Just an Expired Social Contract? Семья в XXI веке — фундамент счастья или пережиток прошлого? Обсудишь, что сегодня значит «семья»: необходимость для самореализации или свободный выбор, который каждый определяет по-своему. Обсудишь: — Можно ли быть «полноценным» человеком без семьи? — Как изменилось понятие семьи за последние десятилетия? — Это любовь и поддержка или больше обязанность и традиция? — Что для тебя «идеальная семья» — и нужна ли она вообще? Формат: Быстрые Знакомства (Speed Dating) — Участники разговаривают один на один — Каждая мини-беседа длится 15–20 минут, потом смена собеседника — За вечер будет 4 смены партнёров — Подходит для всех уровней от A2 и выше Ведущий — Дмитрий Козюков, который до сих пор спорит с бабушкой: семья — это штамп в паспорте или ужин по воскресеньям. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ

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