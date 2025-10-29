Тема: Beyond Gender: The Perfect Human. А что если бы нас воспитывали в мире без понятий «мужское» и «женское»? Где не было бы готовых сценариев, как нужно чувствовать, действовать и любить в зависимости от пола. Кем бы мы стали тогда, без этих вековых рамок? С одной стороны, гендерные роли дают опору, шаблон, по которому можно строить жизнь. С другой — они же становятся тесными клетками, не позволяя проявлять целые грани личности. Мужчинам запрещают слабость, женщинам — силу. А что, если «идеальный человек» будущего — это просто гармоничная личность, свободно сочетающая в себе и заботу, и решимость, и уязвимость, и стойкость, вне зависимости от того, в каком теле она родилась? Обсудят: — Как тебе кажется, мы движемся к обществу «за пределами гендера»? Или биология и социум навсегда останутся определяющими факторами? — Что ценного можем взять из традиционных представлений, а от чего пора отказаться? — И главное — что для тебя лично означает быть «просто человеком»? Ведущая клуба — Ks'u'sha Anik'u'shina — создаст тёплую атмосферу, где легко делиться историями, обсуждать реальные ситуации и даже немного потренироваться в импровизации. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ