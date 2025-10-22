Тема: From Worrier to Warrior: Reframing Anxiety into Action. Знакомо это чувство, когда тревога накатывает внезапно, как осенний шторм? Сердце колотится, мысли скачут, и кажется, что сейчас случится что-то ужасное. Мы привыкли видеть в тревоге врага — что-то, что парализует и мешает жить. Но что, если посмотреть на неё иначе? Ведь по сути, тревога — это невыраженная энергия. Мозг кричит: «Внимание! Опасность!». Только опасность эта часто не реальная, а воображаемая. И вместо того, чтобы бежать от тигра, мы переживаем из-за дедлайна или неприятного разговора. А что, если направить этот мощный поток энергии в действие? Сделать то, что пугает, — не чтобы тревога ушла, а чтобы она стала топливом. Обсудят: — Были ли у тебя моменты, когда тревога не парализовала, а наоборот — заставляла действовать быстрее и решительнее? — Что тебе помогает превращать беспокойство в движение — может, спорт, планирование или просто правило «сделать первый маленький шаг прямо сейчас»? — Или ты до сих пор в плену у тревоги и ищешь способ с ней подружиться? Ведущая клуба — Ks'u'sha Anik'u'shina — создаст тёплую атмосферу, где легко делиться историями, обсуждать реальные ситуации и даже немного потренироваться в импровизации. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ