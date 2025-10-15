Тема: The Value of a Diploma: Is University Worth It? Часто бывает спор в ленте: одни кричат, что высшее образование — это пережиток прошлого, пустая трата времени и денег, а другие уверены, что без диплома ты так и останешься «недостойным» многих дорог в жизни. И ведь каждый по-своему прав. С одной стороны, мир изменился: можно стать гениальным айтишником или успешным блогером, имея за плечами только YouTube и упорство. Опыт и реальные навыки теперь часто ценятся выше «корочки». С другой — та самая «корочка» до сих пор служит тем самым пропуском во многие сферы, где без неё просто не рассмотрят твоё резюме. А ещё это уникальная среда, где ты не только учишься, но и взрослеешь, находишь друзей и набиваешь шишки. Обсудят: — Как ты считаешь, университет в современном мире — это прочная фундаментальная инвестиция в будущее или просто отсрочка от взрослой жизни? — Возможно, ты сам жалеешь о потраченных годах за партой или, наоборот, благодарны за них? — Что оказалось ценнее: знания или тот опыт и связи, что дала альма-матер. Ведущая клуба — Ks'u'sha Anik'u'shina — создаст тёплую атмосферу, где легко делиться историями, обсуждать реальные ситуации и даже немного потренироваться в импровизации. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ