Тема: Bad habits – why do we slowly kill ourselves? Вредные привычки на то и называются вредными, поскольку приносят нам вред (физически или морально). Обещаешь себе питаться правильно, но рука сама тянется за очередной чашкой кофе с печенькой. Обещаешь бросить курить – а уже вечером закуриваешь сигарету, чтобы снять, так называемый стресс от работы. Могут ли вредные привычки быть полезными? И в чём от них может быть выгода? Как отказаться от них и нужно ли оно нам на самом деле? Что легче бросить или вообще не начинать? Обсудят: — Как ты думаешь, что на самом деле стоит за вредными привычками? — Это слабость характера, попытка залатать внутреннюю пустоту или просто отсутствие энергии на что-то лучшее? — И главное — что становится тем переломным моментом, когда вместо медленного «убийства» себя мы всё-таки выбираем жизнь? Ведущая клуба — Ks'u'sha Anik'u'shina — создаст тёплую атмосферу, где легко делиться историями, обсуждать реальные ситуации и даже немного потренироваться в импровизации. Цена: 500р. + тариф пространства (4руб./мин.) Запись в ТГ