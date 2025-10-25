Тема: Modern Men and Women and how they coexist. Интересно, как изменились правила игры. Раньше вроде бы всё было понятно: мужские и женские роли были прописаны, как в старом сценарии. Сегодня же этот сценарий порвали, и нам всем выдали чистые листы. И мы пытаемся набросать новый текст на ходу, спотыкаясь о старые ожидания и новые реалии. Кто теперь должен быть инициатором? Как делить ответственность — не только за оплату счетов, но и за эмоциональный климат в доме? Можно ли быть сильной и независимой, но при этом позволять себе быть слабой в отношениях? И как мужчине оставаться опорой, не скатываясь в токсичную маскулинность, когда нельзя показывать усталость или неуверенность? Обсудят: — Как тебе кажется, что стало главным вызовом в сосуществовании современных мужчин и женщин? В чём стали мудрее, а в чём запутались ещё больше? — Что является основой для здорового партнёрства сегодня — общие ценности, личное пространство или что-то третье? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ