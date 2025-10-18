Тема: The Purpose of Emotions: What Are They For? Эмоции. Позитивные — приятны, негативные — не очень. Но эмоции наполняют нашу жизнь, делают её более настоящей. Иногда эмоции могут захлёстывать, мешать нам здраво мыслить и приводят к «неправильным» для нас решениям. А может, стоит умерить пыл, загасить гнев и уйти в рациональность? Как найти баланс между тем, чтобы чувствовать этот мир во всей это красе и погружением в пучину страстей из которой порой тяжело выбраться? Обсудят: — В чём высший смысл эмоций? — Они нам помогают или, наоборот, мешают жить рационально? — Были ли моменты, когда самая «негативная» эмоция в итоге приводила тебя к чему-то хорошему? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ