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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

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Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: The Purpose of Emotions: What Are They For? Эмоции. Позитивные — приятны, негативные — не очень. Но эмоции наполняют нашу жизнь, делают её более настоящей. Иногда эмоции могут захлёстывать, мешать нам здраво мыслить и приводят к «неправильным» для нас решениям. А может, стоит умерить пыл, загасить гнев и уйти в рациональность? Как найти баланс между тем, чтобы чувствовать этот мир во всей это красе и погружением в пучину страстей из которой порой тяжело выбраться? Обсудят: — В чём высший смысл эмоций? — Они нам помогают или, наоборот, мешают жить рационально? — Были ли моменты, когда самая «негативная» эмоция в итоге приводила тебя к чему-то хорошему? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ

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