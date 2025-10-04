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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

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Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: If you were God А почему бы и не помечтать о безграничной силе? Разве никогда не хотелось одним взмахом руки исправить все несправедливости или создать идеальный мир по своему образцу? Какое чудо сотворить первым: остановить все войны, наделить всех бессмертием или просто сделать так, чтобы кофе всегда был нужной температуры? А если бы это бремя стало реальным? Тренировка второго и смешанного типов условных предложений (If I were..., I would...), а заодно разберёшься, куда бы ты направил свою божественную силу — на служение другим или на личное благо? Обсудят: Первые три «божественных» указа для человечества. Всеобщее счастье или свобода воли: можно ли иметь и то, и другое? Неизбежна ли коррупция власти, даже если она абсолютна? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Цена: 500р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Запись в ТГ

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