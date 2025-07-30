Философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь не будет никакой поп-психологии, только разговоры о самом главном. Реклама, нейросети, брендированный контент и бесконечные витрины — живём ли мы в эпоху свободы или в эпоху иллюзий? Если ты смотрел фильм «99 франков» или читал одноименный роман Фредерика Бегбедера, то ты знаешь: мир рекламы построен таким образом, чтобы желания и предпочтения покупателя были предсказуемы, а сами рекламные акции формировали потребительский спрос. Однако за всякими хорошо известными обстоятельствами повседневной жизни скрываются стратегии и идеи, осмысленные или проанализированные философами. Глобальный мир рекламы, информационных и коммуникационных сетей, политики и культуры стал воплощением самых смелых исследований мыслителей 19 и 20 столетий. На встрече философского клуба обсудят: — управляют ли нашими желаниями — или мы просто выбираем из заданного; — как реклама превратилась в современную мифологию; — что общего между маркетинговыми кампаниями и ритуальной магией; — кто такие Барт, Бодрийяр, Элиаде — и почему их стоит читать сегодня; — как вернуть себе право на подлинное решение. Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ. В билет входит бокал игристого.