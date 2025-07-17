ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Разговорный клуб

Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь не будет никакой поп-психологии, только разговоры о самом главном. Тема встречи: «Рационализм: симметрия разума. Мир понятен и предсказуем?» Кажется, что нет ничего желаннее полного понимания того, как устроен мир. Если мы знаем законы, управляющие природой и обществом, то мы знаем и то, как использовать природу и общество в собственных целях. На этой идее был построен мир рационализма классической эпохи: в 17-18 веках, где вся вселенная казалась огромной механической игрушкой, которую Бог-Творец запустил и забыл. Почему же тогда сегодня мы не разделяем этих иллюзий подчиненности мира правилам и порядку? На встрече философского клуба обсудят: — Кто были создателями механистической картины мира и причем тут прямая перспектива картин эпохи Возрождения? — Можно ли говорить о знании как о властной практики, и если да, то чем это опасно для современного мира? — Может ли знание быть формой власти; — Декарт и Ньютон, Фуко и Делёз, Спиноза и Гейзенберг представят главные аргументы и контраргументы в споре о том, какая садово-парковая культура лучше — французская или английская? Разум — мощный инструмент. Но стоит ли доверять ему слепо? Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ. В билет входит бокал игристого.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста