Философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь не будет никакой поп-психологии, только разговоры о самом главном. Тема встречи: «Рационализм: симметрия разума. Мир понятен и предсказуем?» Кажется, что нет ничего желаннее полного понимания того, как устроен мир. Если мы знаем законы, управляющие природой и обществом, то мы знаем и то, как использовать природу и общество в собственных целях. На этой идее был построен мир рационализма классической эпохи: в 17-18 веках, где вся вселенная казалась огромной механической игрушкой, которую Бог-Творец запустил и забыл. Почему же тогда сегодня мы не разделяем этих иллюзий подчиненности мира правилам и порядку? На встрече философского клуба обсудят: — Кто были создателями механистической картины мира и причем тут прямая перспектива картин эпохи Возрождения? — Можно ли говорить о знании как о властной практики, и если да, то чем это опасно для современного мира? — Может ли знание быть формой власти; — Декарт и Ньютон, Фуко и Делёз, Спиноза и Гейзенберг представят главные аргументы и контраргументы в споре о том, какая садово-парковая культура лучше — французская или английская? Разум — мощный инструмент. Но стоит ли доверять ему слепо? Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ. В билет входит бокал игристого.