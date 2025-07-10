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Разговорный клуб: «По ту сторону добра и зла: Ницше в эпоху хейта»

Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь не будет никакой поп-психологии, только разговоры о самом главном. Тема встречи: «По ту сторону добра и зла: Ницше в эпоху хейта» Он объявил смерть Бога и стал богом для поколения художников и радикалов. Он презирал стадо — и оказался канонизирован в университетских курсах. Он мечтал о сверхчеловеке — и десятилетие провёл в психиатрической клинике. Фридрих Ницше — философ, которого до сих пор боятся понимать буквально. Его тексты — как лезвие: опасны, завораживают и не терпят невнимательности. На этой встрече поговорят: — зачем Ницше убивает Бога и что остаётся на его месте; — почему мораль — это вопрос власти, а не справедливости; — как быть собой в мире, который ждёт, что ты будешь как все; — кто такой Заратустра — и что он сказал современному человеку; — можно ли понять Ницше, не сойдя с ума (и нужно ли?). Это встреча для тех, кто хочет думать за пределами дозволенного. Для тех, кто устал от правильных слов и безопасных смыслов. Для тех, кто чувствует: настоящая философия — не про ответы, а про свободу. Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ. В билет входит бокал игристого.

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