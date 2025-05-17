С чем у тебя ассоциируется слово «сексуальность»? Вызывает ли оно смущение, напряжение или искажённые ожидания? На этой лекции-дискуссии участники будут исследовать, а не искать правильные ответы. Обсудят, что означает этот термин на самом деле — без клише и стереотипов. А также то, как формировались убеждения и образы, откуда у человека появляется стыд и неловкость, и как всё это влияет на контакт с собой и с другими. На этой встрече ты сможешь разобраться: — В чём разница между сексуальностью и сексуальной активностью; — Как культура, воспитание и язык повлияли на наше восприятие; — Как формировались нормы и табу вокруг этой темы на протяжении истории; — Какие основные стигмы, мифы и стереотипы существуют; — Почему в первую очередь это про контакт с собой, а не только про близость с партнёром. Формат: живая лекция + открытая дискуссия. Можно не только послушать лекцию, но и поговорить, поделиться мыслями, задать вопросы друг другу и лектору. Лектор: Карина Угарина — психолог, автор проекта о ментальном здоровье. Стоимость участия: 850 рублей; если пойдёшь с другом — 600 рублей. Обрати, пожалуйста, внимание, что в пространстве нужно будет снять обувь.