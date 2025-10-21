На лекции ты узнаешь, как карикатура поднялась до уровня искусства и обрела особый статус в культуре Англии, став частью национального самосознания. В Англии второй половины XVIII века ослабление сословных ограничений, личная свобода и свобода слова привели к расцвету сначала литературной сатиры, а затем и изобразительной. Яркие раскрашенные гравюры с карикатурами служили источником новостей — о политике и моде, театральных представлениях и светских сплетнях — и формировали общественное мнение. Лектор: Василий Успенский — искусствовед, хранитель итальянской гравюры Государственного Эрмитажа.