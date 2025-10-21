ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Радикалы, дилетанты и гении: английская карикатура золотого века

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

На лекции ты узнаешь, как карикатура поднялась до уровня искусства и обрела особый статус в культуре Англии, став частью национального самосознания. В Англии второй половины XVIII века ослабление сословных ограничений, личная свобода и свобода слова привели к расцвету сначала литературной сатиры, а затем и изобразительной. Яркие раскрашенные гравюры с карикатурами служили источником новостей — о политике и моде, театральных представлениях и светских сплетнях — и формировали общественное мнение. Лектор: Василий Успенский — искусствовед, хранитель итальянской гравюры Государственного Эрмитажа.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста