Радикалы, дилетанты и гении: английская карикатура золотого века
Шведский переулок, 2
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от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
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Про событие
На лекции ты узнаешь, как карикатура поднялась до уровня искусства и обрела особый статус в культуре Англии, став частью национального самосознания. В Англии второй половины XVIII века ослабление сословных ограничений, личная свобода и свобода слова привели к расцвету сначала литературной сатиры, а затем и изобразительной. Яркие раскрашенные гравюры с карикатурами служили источником новостей — о политике и моде, театральных представлениях и светских сплетнях — и формировали общественное мнение. Лектор: Василий Успенский — искусствовед, хранитель итальянской гравюры Государственного Эрмитажа.
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