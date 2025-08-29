Пять разводных мостов
Причал на Синопской наб., 10
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от 1000₽ до 1400₽
Возраст 0+
Про событие
Присоединяйся к ночному путешествию по Петербургу на комфортабельном, двухпалубного теплоходе. С борта теплохода откроются великолепные виды на главные достопримечательности города, а экскурсионное сопровождение сделает прогулку не только приятной, но и интересной. Ты сможешь наблюдать за разводными мостами, такими как: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского. В случае отмены разводки по погодным условиям клиентам предоставляется право безвозмездной повторной поездки.
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