Присоединяйся к ночному путешествию по Петербургу на комфортабельном, двухпалубного теплоходе. С борта теплохода откроются великолепные виды на главные достопримечательности города, а экскурсионное сопровождение сделает прогулку не только приятной, но и интересной. Ты сможешь наблюдать за разводными мостами, такими как: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского. В случае отмены разводки по погодным условиям клиентам предоставляется право безвозмездной повторной поездки.