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  1. Санкт-Петербург
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Пять разводных мостов

Причал на Синопской наб., 10

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от 1000₽ до 1400₽
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Про событие

Присоединяйся к ночному путешествию по Петербургу на комфортабельном, двухпалубного теплоходе. С борта теплохода откроются великолепные виды на главные достопримечательности города, а экскурсионное сопровождение сделает прогулку не только приятной, но и интересной. Ты сможешь наблюдать за разводными мостами, такими как: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Александра Невского. В случае отмены разводки по погодным условиям клиентам предоставляется право безвозмездной повторной поездки.

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