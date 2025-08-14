Как мифы и эпосы помогают найти ответы в собственной жизни? Человек с незапамятных времён описывает в своих эпосах, сказках и мифах путь героя, символического или исторического персонажа, жизнь которого связана с судьбой народа. Герой проходит испытания, в результате чего достигает своей цели. Исследователи психологии и философии утверждают что в мифах есть подсказки для реальной жизни. Как их увидеть? И главное, как увидеть ответы в своей жизни? На практикуме постараются сделать так, чтобы каждый участник смог уйти со своими ответами. В практикуме будут упражнения, чтобы задать вопросы себе (записать в блокнот), и диалоги, чтобы поделиться с другими участниками. Будут задействовать твоё воображение и абстрактное мышление, чтобы лучше увидеть аналогии. Эти навыки ума могут помочь глубже понять обстоятельства своей жизни, себя самого, людей и мир вокруг. Лектор: Александр Григорян — преподаватель школы философии Новый Акрополь. Ведёт лекции и практикумы по философии. Профессиональная деятельность связана с построением отношений, руководит IT-компанией. Занимается Хапкидо.