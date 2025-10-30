Тебя ждёт лекция о японских чаепитиях и мастер-класс по тяванам — пиалам для чая. На лекции ты узнаешь о выверенном веками ритуале японской чайной церемонии, смысле утвари и действий, а также потрясающей керамике Раку, известной далеко за пределами Японии. Обо всём этом подробно расскажет Анна Рева — востоковед, профессиональный переводчик и преподаватель японского языка, основатель онлайн-школы «Икигаи» и автор лекционного проекта «О Японии со вкусом». Сразу после лекции в студии пройдёт мастер-класс по лепке тявана — пиалы для чая, которую ты создашь под руководством мастеров. Она будет хранить тепло твоих рук и напоминать о чудесной японской атмосфере мероприятия.