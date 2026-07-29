Масштабная инсталляция бразильского художника Роммуло Вьейра Консейсана «Пространственный сдвиг». Проект реализуется в рамках Года петербургской культуры и паблик-арт программы Манежа «Музейная линия» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и гостиницы «Гранд Отель Европа». Проект включён в официальную программу IV Фестиваля стран Латинской Америки и будет доступен для свободного посещения до 27 сентября 2026 года. Инсталляция была создана художником специально для Манежа и представляет собой лабиринт из цветных полупрозрачных панелей и металлической решетки, форма которой отсылает к узнаваемым оградам в центре Петербурга. Эти материалы и формы задают пространственный ритм отражения, цвета и структуры. По мере того как человек перемещается по лабиринту, привычное окружающее пространство преображается: зритель наблюдает за тем, как цвета постепенно накладываются друг на друга, а изгибы конструкции вступают в противоречие с рациональной упорядоченностью петербургской архитектуры. Так, площадь у Манежа становится пространством ощущений, где акт ходьбы становится актом осмысления — местом встречи тела, структуры, цветов и света. «Пространственный сдвиг» предлагает рассматривать пространство не просто как физическую данность, но как живую систему, которая непрерывно воздействует на поведение, восприятие и опыт. пн-пт 12:00–21:00; сб, вс 11:00–21:00