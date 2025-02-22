Как давно ты выпустился из школы? А что, если тебе предлагают это повторить? Готовься к атмосфере любимых ромкомов нулевых в баре VSE DOMA. Так хочется просто послать к чёрту Мистера Бига, поменяться домами с Кэмерон Диаз и умотать в Калифорнию наслаждаться выходными с Джек Блэком! Или, может, в Англию? Варить голубой суп из лука-порея на пару с Бриджит Джонс или Марком Дарси? Даже не понятно, что выбрать… Программа выпускного: — Welcome Drink для всех гостей — Speed Date Zone для поиска второй половинки — Beerpong на игристом — Dj Set From ’00 — Специальное барное меню — Подарок каждому гостю — Выбор короля и королевы вечера — Валентинки — Dance Till The World Ends За подробностями и покупкой билетов пиши в Telegram: @olyabebri @wumfam @soulaii