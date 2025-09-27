ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Прогулка с учёным

Императорская ферма, территория Фермский парк, литА

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+

Про событие

Увлекательная экскурсия, где ты будешь внимательно слушать и наблюдать за осенними хлопотами обитателей Александровского парка. Погрузишься в мир четвероногих и пернатых, чтобы увидеть, как природа готовится к зиме. Вместе с учёным Александром Острошабовым, сотрудником Зоологического музея ЗИН РАН и Палеопарка Путилово, педагогом и художником-анималистом, ты станешь настоящими следопытами: — Узнаешь, какие птицы остаются зимовать и как они к этому готовятся. — Увидишь вековые деревья и поговорят о жизни мхов и хвощей. — Научишься предсказывать погоду по облакам — суперспособ для настоящего петербуржца. — И, конечно, поговорят о регулярных парках XVIII столетия и узнаешь о причудах королевского садовника мсье Ленотра и капризах Екатерины II.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста