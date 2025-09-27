Увлекательная экскурсия, где ты будешь внимательно слушать и наблюдать за осенними хлопотами обитателей Александровского парка. Погрузишься в мир четвероногих и пернатых, чтобы увидеть, как природа готовится к зиме. Вместе с учёным Александром Острошабовым, сотрудником Зоологического музея ЗИН РАН и Палеопарка Путилово, педагогом и художником-анималистом, ты станешь настоящими следопытами: — Узнаешь, какие птицы остаются зимовать и как они к этому готовятся. — Увидишь вековые деревья и поговорят о жизни мхов и хвощей. — Научишься предсказывать погоду по облакам — суперспособ для настоящего петербуржца. — И, конечно, поговорят о регулярных парках XVIII столетия и узнаешь о причудах королевского садовника мсье Ленотра и капризах Екатерины II.