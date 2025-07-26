Погружение в атмосферу спокойствия и красоты на сап-доске по реке Оредеж, окружённой живописными красными песчаными обрывами и сосновыми лесами. Маршрут прогулки комфортный: даже новичкам будет легко справиться с управлением, а сопровождающий и гид обеспечат подробный инструктаж и полное сопровождение. Место встречи: Балтийский вокзал около 9 утра (подробнее сопровождающий сообщит за несколько дней до сап-ивента), откуда вы вместе поедете на электричке до поселка Сиверский. Ехать предстоит недолго — до 1,5 часа. Во время дороги ты сможешь познакомиться поближе с другими участниками и обсудить все планы на предстоящую прогулку. Также тебя ждёт небольшой пикник с чаем и печеньем; свой перекус тоже можно взять с собой. В стоимость включено: — сап-прогулка по реке Оредеж в сопровождении опытного гида — эко-сбор за прохождение на территорию — такси или трансфер от финиша до старта — небольшой пикник с чаем и печеньем Доплатить будет необходимо только за проезд на электричке туда и обратно.