Грандиозная вечеринка Progressive Waves, где progressive house зазвучит с новой глубиной и энергией. На одной сцене три мощных хэдлайнера: Владимир Фонарёв — легенда российской электронной сцены, диджей и продюсер. Рубен Карапетян (USA) — диджей и продюсер мирового уровня, один из заметных представителей progressive-сцены за океаном. Redspace — артист и продюсер с уникальным стилем, чьи треки стабильно входят в топы Beatport и звучат на крупнейших фестивалях мира. Локальная поддержка от диджеев Marandy и Agwa. Приходи за атмосферой, драйвом и музыкой, которую невозможно забыть! FC хорошее настроение / DC Casual