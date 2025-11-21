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Progressive Waves

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

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Завершение:

от 1700₽ до 8000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Грандиозная вечеринка Progressive Waves, где progressive house зазвучит с новой глубиной и энергией. На одной сцене три мощных хэдлайнера: Владимир Фонарёв — легенда российской электронной сцены, диджей и продюсер. Рубен Карапетян (USA) — диджей и продюсер мирового уровня, один из заметных представителей progressive-сцены за океаном. Redspace — артист и продюсер с уникальным стилем, чьи треки стабильно входят в топы Beatport и звучат на крупнейших фестивалях мира. Локальная поддержка от диджеев Marandy и Agwa. Приходи за атмосферой, драйвом и музыкой, которую невозможно забыть! FC хорошее настроение / DC Casual

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