Слышал что-нибудь про актерскую импровизацию? Это очень классная история, а точнее — практика. Театр без сценария, «в моменте» для всех. На мастер-классе ты: – познакомишься с основными принципами импровизации и научишься быстро ловить «состояние игры» для поднятия уровня энергии. – поймёшь, что ошибки и неопределенность – это не страшно, научишься доверять своей интуиции и быстро адаптироваться к переменам. – качнёшь свою креативность, харизму и чувство юмора. – ближе познакомишься с таким понятием, как «принятие», научишься доверять партнёрам, будешь принимать их идеи без боли и стресса и станешь частью настоящей команды. – поработаешь с зажимами в теле и повысишь его чувствительность. – познакомишься со своими эмоциями и попробуешь научиться их проживать по-настоящему. – сделаешь интересные и супер весёлые упражнения на снятие внутренних блоков, развития фантазии и быстроту реакции. И…конечно же, самое главное — вдоволь повеселишься и подурачишься от души! Ведущий — Игорь Макаров, практикующий актёр и тренер по импровизации, основатель школы по импровизации I’MPROFI.