Презентация комикса «Галстуки: Новое начало»
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие
Презентация книги, а также рассказ о реализации авторского комикса в России, которая заняла 10 лет. От сингла «Галстуки» выросли в полноценную книгу, о которой тебе с удовольствием расскажут сами авторы — Денис Лунегов и Костя Хасанов. Что будет: — Презентация книги, а также рассказ о реализации авторского комикса в России. — Авторы любезно подпишут экземпляры комикса, а так же сделают несколько скетчей. Так что можете прийти с книгами.
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