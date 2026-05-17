Презентация книги, а также рассказ о реализации авторского комикса в России, которая заняла 10 лет. От сингла «Галстуки» выросли в полноценную книгу, о которой тебе с удовольствием расскажут сами авторы — Денис Лунегов и Костя Хасанов. Что будет: — Презентация книги, а также рассказ о реализации авторского комикса в России. — Авторы любезно подпишут экземпляры комикса, а так же сделают несколько скетчей. Так что можете прийти с книгами.