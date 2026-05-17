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Презентация комикса «Галстуки: Новое начало»

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Презентация книги, а также рассказ о реализации авторского комикса в России, которая заняла 10 лет. От сингла «Галстуки» выросли в полноценную книгу, о которой тебе с удовольствием расскажут сами авторы — Денис Лунегов и Костя Хасанов. Что будет: — Презентация книги, а также рассказ о реализации авторского комикса в России. — Авторы любезно подпишут экземпляры комикса, а так же сделают несколько скетчей. Так что можете прийти с книгами.

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