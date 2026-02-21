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  1. Санкт-Петербург
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Мать Тьма

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Шпионская комедия по одноименному роману Курта Воннегута. «Это единственная из моих книг, мораль которой я знаю. Не думаю, что эта мораль какая-то удивительная, просто случилось так, что я ее знаю: мы как раз то, чем хотим казаться, и потому должны серьезно относиться к тому, чем хотим казаться. Подумав, я вижу еще одну простую мораль этой истории: если вы мертвы – вы мертвы. И еще одна мораль открылась мне теперь: занимайтесь любовью, когда можете. Это вам на пользу.» — Курт Воннегут. Режиссёр: Екатерина Павлова. В главной роли: Александр Насенков. Вход в театр осуществляется через арку за 20 минут до начала спектакля. Вход в театр после начала спектакля невозможен. Пожалуйста, постарайся не опаздывать.

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Комментарии

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Иван Денисенко
26 марта 2025, 09:49

Билет взял на спектакль, самое время спросить может есть те кто видел уже? Как спектакль то?

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