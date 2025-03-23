В России много троп, по которым можно пройтись с камерой, запечатлевая мельчайшие детали по пути… На выставке «Повседневность» организаторы собрали образы и предметы, формирующие реальность пяти девушек. Вместе они образуют маленький мир, увенчанный цветами и крестами, пройдёшь по этим тропам вместе с ними? Погружаясь в отдельный мир иллюзий, ассоциативности, абстракции и жизни ты сможешь почувствовать себя частичкой нашего восприятия. То что будет происходить на перфомансе - является отголоском прошлого и будущего. Расписание сеансов смотри по ссылке на покупку билетов.