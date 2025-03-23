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Повседневность: выставка + перформанс

Пространство Красный квадрат | Театр U
Троицкая площадь Петроградской стороны, 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

В России много троп, по которым можно пройтись с камерой, запечатлевая мельчайшие детали по пути… На выставке «Повседневность» организаторы собрали образы и предметы, формирующие реальность пяти девушек. Вместе они образуют маленький мир, увенчанный цветами и крестами, пройдёшь по этим тропам вместе с ними? Погружаясь в отдельный мир иллюзий, ассоциативности, абстракции и жизни ты сможешь почувствовать себя частичкой нашего восприятия. То что будет происходить на перфомансе - является отголоском прошлого и будущего. Расписание сеансов смотри по ссылке на покупку билетов.

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