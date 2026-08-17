Потеря себя в отношениях
Аптекарская набережная 6
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от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Про событие
Потеря себя в отношениях не сразу бывает осознана. Часто возникает ощущение, что живёшь не своей жизнью, боишься что-то менять, конфликтов, возникает чувство вины, когда пытаешься заниматься тем, что приносит тебе радость и удовольствие, затем уже и не хочешь ничего, и вот потом понимаешь, что потеряла себя. На данной лекции ты узнаешь, на какие тревожные звоночки необходимо обратить внимание, как прислушиваться к себе. А так же узнаете почему так происходит и что с этим делать. • Ведущая: Елена Галкина — КПТ психолог Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню.
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