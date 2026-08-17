ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Потеря себя в отношениях

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+

Про событие

Потеря себя в отношениях не сразу бывает осознана. Часто возникает ощущение, что живёшь не своей жизнью, боишься что-то менять, конфликтов, возникает чувство вины, когда пытаешься заниматься тем, что приносит тебе радость и удовольствие, затем уже и не хочешь ничего, и вот потом понимаешь, что потеряла себя. На данной лекции ты узнаешь, на какие тревожные звоночки необходимо обратить внимание, как прислушиваться к себе. А так же узнаете почему так происходит и что с этим делать. • Ведущая: Елена Галкина — КПТ психолог Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста