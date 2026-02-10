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Последняя надежда (Last Resort)

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Есть места, которые существуют вне городского шума. Ты всё ещё находишься среди заводских стен и бетона, но город остается где-то далеко. Пространство превратится в Последнюю надежду (Last Resort) — точку притяжения, где глубокие басы драм-н-бейс, гипнотические мотивы вич-хауча и мощная энергия техно сольются в единый поток. Азиатская эстетика и электронная музыка создадут собственную реальность. Здесь, под ритмы музыки ты почувствуешь биение собственного сердца. Ведущие артисты • Время ночи: — MC Smoky D х Ozma b2b LOWRIDERZ — Grinder — Sparks Также тебя ждут более 15 артистов и 2 танцпола.

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