Мир портвейнов невероятно разнообразный — на дегустации сможешь познакомиться с легендарными креплеными винами поближе. На интерактивной лекции разберёшься в категориях и стилях портвейнов — от базовых до сложных винтажных. Узнаешь о технологиях производства, благодаря чему эти вина обретают такие разные оттенки и удивительные ароматы сухофруктов, орехов, шоколада, ягод и специй. Ведущий расскажет о правильном хранении и подаче и о том, какие бокалы и гастрономические пары помогут раскрыть всю палитру вкусов и ароматов портвейна. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.