ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Поп арт vs Соц арт

Творческая студия Artista Handmade
ул. Марата, 50

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Оба стиля родились после Второй мировой войны на волне отрицания устоявшихся тенденций в искусстве - в США всем надоела абстракция, а в СССР социалистический реализм. Лекция о художниках бросивших вызов традиции и соединивших в своем творчестве искусство и предметы массового производства. И художниках, которые стремились размыть границы между «высокой» и «низкой» культурой. Почему коробка из под стирального порошка и томатного супа Уорхола стала символом своей эпохи? Как художники открывали свои магазины: Харринг продавал свой мерч, а Ольденбург - гипсовые копии фаст-фуда и различных продуктов? Как Комар и Меламид проводили соц.опрос на тему "Самая любимая и нелюбимая картина россиян" и что из этого вышло? Об этом и многом другом и поговорим на лекции. Лектор: Екатерина Михатова. Искусствовед, выпускница Академии художеств, куратор ЦВЗ Манеж и kzgallery, специалист по современному искусству. Безлимитный welcome drink входит в стоимость.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста