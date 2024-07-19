Оба стиля родились после Второй мировой войны на волне отрицания устоявшихся тенденций в искусстве - в США всем надоела абстракция, а в СССР социалистический реализм. Лекция о художниках бросивших вызов традиции и соединивших в своем творчестве искусство и предметы массового производства. И художниках, которые стремились размыть границы между «высокой» и «низкой» культурой. Почему коробка из под стирального порошка и томатного супа Уорхола стала символом своей эпохи? Как художники открывали свои магазины: Харринг продавал свой мерч, а Ольденбург - гипсовые копии фаст-фуда и различных продуктов? Как Комар и Меламид проводили соц.опрос на тему "Самая любимая и нелюбимая картина россиян" и что из этого вышло? Об этом и многом другом и поговорим на лекции. Лектор: Екатерина Михатова. Искусствовед, выпускница Академии художеств, куратор ЦВЗ Манеж и kzgallery, специалист по современному искусству. Безлимитный welcome drink входит в стоимость.