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Поп-арт и андерграундное искусство СССР и США

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции поговорят о связях ленинградского и нью-йоркского андерграунда, о музыке, искусстве и людях, которые объединили две культурные сцены. В Ленинграде 1980-х годов художники андерграунда и музыканты рок-клуба часто были одними и теми же людьми. В это же время в Нью-Йорке Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския и Кит Харинг создавали новую художественную сцену. Эти два мира неожиданно пересеклись благодаря американке Джоанне Стингрей. Именно она познакомила Запад с ленинградским роком и показала Энди Уорхолу работы «новых художников». В ответ Уорхол отправил в Ленинград двадцать подписанных банок супа Campbell's, которые художники съели, сохранив этикетки на память.

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