Что такое «Тур по барам (Pub Crawl Tour)»? Это сочетание популярной европейской традиции, когда в одну ночь большая компания людей посещает максимальное число питейных заведений, следуя определённому маршруту и неформальной экскурсии, цель которой — познакомить с насыщенной ночной жизнью Питера, его барной и клубной культурой! Маршрут представляет собой путеводитель по самым интересным ночным заведениям города. Ты посетишь 10 мест разной тематики и характера от БДСМ - бара до пивного магазина, где проходят концерты групп разных жанров. В процессе ты испытаешь спектр эмоций. Путь будет сопровождаться дегустацией шотов. В стоимость 3000 рублей входит 5 шотов (по шоту через бар). Можно взять дополнительно 5 и пить по шоту в каждом баре (+1000 рублей). Экскурсии проводят со среды по воскресенье в 19:00. Место встречи уточняй у организатора.