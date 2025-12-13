Клуб ТаMtAм стал стартовой площадкой, взлетной полосой для целой плеяды групп, многие из которых заняли заслуженное место на отечественном и европейском небосклоне. Являясь порождением Времени Тотальной Свободы, клуб предоставлял возможность выйти на сцену творцам, которые даже спустя 10 лет после окончания существования этого Места, не имели возможности представлять своё творчество широкой публике. Когда Даня впервые принес Севе Гаккелю демку, записанную с микрофона на репе на Миллионной и сказал, что качество хреновое, в ответ услышал: «Для меня главное, чтобы это не было похоже на Машину Времени!».. Такой ответ и такое отношение вдохновляло креативных персонажей. «The Пауки» и «Вибратор» являются одними из тех, кто в то голодное, злое и мегаинтересное время писали своими движениями историю панк-рока РФ. Ожидается повышение цен. Билеты на входе: 800р