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Показ фильма «Зона интересов» Джонатана Глейзера

лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Рудольф Хёсс — комендант Освенцима в 1943 году. Он жесток, сдержан, педантичен икрайне работоспособен. Вместе со своей женой Хедвиг и пятью детьми мужчина живет в доме с роскошным садом, бассейном и оранжереей, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что мешает семейству быть в полной гармонии и комфорте, так это клубы дыма из крематория, стрельба, лай собак и крики жертв. Хёссы всегда рады гостям и не устают хвастаться своим домом и участком. Внезапно выясняется, что их идиллическая жизнь в этом месте может резко оборваться… Картина получила гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук. В главных ролях Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Тони Эрдманн») и Кристиан Фридель («Белый лотос», «Белая лента»). Партнером Амедиатеки по кинотеатральному релизу фильма стала кинокомпания Пионер.

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