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Показ фильма «Питер ФМ»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б, лекторий'порт (Студия 42)

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Культовая лирическая комедия о том, как случайная встреча может изменить жизнь. Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это.

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