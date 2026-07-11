Показ фильма «Питер ФМ»
Кожевенная линия, 40Б, лекторий'порт (Студия 42)
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450₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Культовая лирическая комедия о том, как случайная встреча может изменить жизнь. Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это.
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