«Пока не исчезло» — попытка зафиксировать настоящее, пока оно ещё поддаётся взгляду и названию. Выставка участников фотомастерской благотворительного проекта «Анна помогает». «Мало когда мы знаем, чем всё обернётся. Какими цветами жизнь заиграет через мгновение». «Пусть каждый, кто однажды оказался растоптан, найдёт взгляд, который увидит в нём большее». «Пока я помню этих людей, эти дома и места — всё это остаётся живым. Я создаю проект, чтобы сохранить ту часть себя, которая родилась здесь». Это цитаты участников — авторов работ, представленных на выставке «Пока не исчезло». Выставка — итог фотокурса проекта «Анна помогает». С 2020 года организация поддерживает подростков и молодых людей с опытом сиротства, из кризисных семей и семей беженцев в Петербурге, создавая пространство для работы с личным опытом через визуальные практики. Олег Бележенко, основатель и генеральный директор проекта, говорит: «Мы сеем — идеи, ценности, поддержку. Иногда это падает на камни, иногда — в сорняки, а иногда — в благоприятную почву. Когда подросток готов к изменениям, что-то начинает расти». В фотомастерской участники осваивают аналоговые техники: съёмку на плёнку, печать в тёмной комнате, цианотипию, пинхол. Медленный процесс учит вниманию — изображение проявляется не сразу, каждый этап требует выбора. Ошибки, засветки, размытость не исправляют, а принимают как часть истории. Изображение без фиксажa исчезает. Так и личный опыт — воспоминания, отношения, ощущение дома — часто остаётся фрагментарным. Непроговорённое возвращается. Фотография помогает его зафиксировать. Сьюзен Зонтаг писала, что «фотография — это акт невмешательства, но одновременно и форма обладания». В этих работах участники возвращаются к своему прошлому — детству, друзьям, родителям, утраченной близости — и пытаются собрать его заново. Для зрителя это встреча с чужим взглядом. Мы привыкли быстро интерпретировать жизнь “другого” — через стереотипы, жалость или дистанцию. Эти работы не укладываются в готовые объяснения. Чтобы их увидеть, придется остановиться и посмотреть внимательнее. Участники: Аня Лесницкая, Настя Яковлева, Настя Соколова, Евгений Голубев, Владимир Аверин, Артём Полозов, Дарья Андреева, Варвара Островная, Бася. Режим работы: Среда, четверг, пятница: 16:00-20:00 Суббота, воскресение: 12:00-20:00 Понедельник и вторник — выходные дни.