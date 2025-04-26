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Поэмы Дарвина

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальный проект, предлагающий современную интерпретацию американской соул, фанк и диско-музыки 70-х. Это микс ритмов и настроений, которые одинаково вдохновляют как любителей классических танцевальных хитов, так и поклонников современных музыкальных экспериментов.

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Комментарии

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Даша
1 апреля 2025, 18:47

Кто хочет сходить со мной? Зайдите ко мне на страницу, у меня есть промик 😋

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Никита
27 апреля 2025, 01:11

Даша, спасибо за пром, лучшее куда я ходил последнее время. Продолжай в том же духе.

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