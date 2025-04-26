Поэмы Дарвина
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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Завершение:
от 1200₽ до 2400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Музыкальный проект, предлагающий современную интерпретацию американской соул, фанк и диско-музыки 70-х. Это микс ритмов и настроений, которые одинаково вдохновляют как любителей классических танцевальных хитов, так и поклонников современных музыкальных экспериментов.
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Комментарии
Никита27 апреля 2025, 01:11
Даша, спасибо за пром, лучшее куда я ходил последнее время. Продолжай в том же духе.
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