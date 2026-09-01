На фоне масштабных трагических событий в спектакле разворачивается история трёх сестёр, которых жизнь разбросала по разным странам, но смерть их матери снова свела вместе. Всего на три дня. Старшая сестра приезжает из Москвы, оставив высокий чиновный кабинет. Средняя — из госпиталя в зоне АТО, едва сняв медицинский халат. Младшая оставляет Италию, где живёт благополучно и скоро собирается замуж. Теперь они приехали туда, где родились и выросли — в Украинскую деревню в Прикарпатье. В спектакле звучит ненормативная лексика.