Подтвердите, что вы человек
Курляндская ул., д. 49
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
На фоне масштабных трагических событий в спектакле разворачивается история трёх сестёр, которых жизнь разбросала по разным странам, но смерть их матери снова свела вместе. Всего на три дня. Старшая сестра приезжает из Москвы, оставив высокий чиновный кабинет. Средняя — из госпиталя в зоне АТО, едва сняв медицинский халат. Младшая оставляет Италию, где живёт благополучно и скоро собирается замуж. Теперь они приехали туда, где родились и выросли — в Украинскую деревню в Прикарпатье. В спектакле звучит ненормативная лексика.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи