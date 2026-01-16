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Подпись мастера, рука мошенника: о фальсификациях в музее

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Что заставляет талантливых художников-фальсификаторов скрываться за чужими именами? Жажда заработка или азарт интеллектуальной игры с экспертами? На первой лекции Дарьи Старковой поговоришь о долгой истории подделок в мире искусства – от древних практик копирования в Месопотамии до искусных фальсификаций XX-XXI веков, сумевших пройти оценку специалистов в музеях и аукционных домах. Обсудишь, как менялись технологии поддельщиков и аналитические стратегии оценщиков, превращая историю искусств в «гонку вооружений» между преступниками и искусствоведами. На примере набирающих популярность выставок поддельного искусства рассмотришь, как следует реагировать на обнаружение фальсификации искусствоведам: признать ошибку, спрятав подделку в хранении, или выставить в музейном зале, рассказав подлинную историю вещи? И, наконец, задашься вопросом: что составляет «ауру» подлинности предмета, если подделка неотличима, а в чём-то и превосходит эстетическое качество оригинала? Лектор: Старкова Дарья, младший научный сотрудник Отдела современного искусства Государственного Эрмитажа, куратор

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