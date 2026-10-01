На лекции художника и комиксиста Алены Медовниковой слушатели узнают, как выстроить работу над масштабным проектом на примере авторского шеститомника «Морская Звезда». Спикер подробно разберёт производственный процесс: от написания сценария и проработки арок персонажей до этапов препродакшена и формирования пайплайна. Особое внимание будет уделено стратегическому планированию: как продумать сюжет на несколько томов вперед, сохранить целостность истории и не потерять интерес к проекту. Материал будет полезен как новичкам, делающим первые шаги в создании первого тома, так и опытным авторам, столкнувшимся с трудностями на середине пути. О спикере: Алена Медовникова — художник компьютерных игр и комиксист с 15-летним опытом работы в видеоигровой индустрии, сотрудничала с Warner Bros. и Disney. В качестве комиксиста принимала участие в создании серий «Метеора», «Мироходцы» и «Магистр» для студии Bubble, а также работала над рядом артбуков (Constallations, Evilbook, Witch Artbook, Сказочный Бестиарий и др.). Более 8 лет выступает с лекциями на профильных фестивалях и 6 лет преподает курс «Создание комиксов» в школе цифрового рисунка SMIRNOV SCHOOL.