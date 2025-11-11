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Почему свадьба - это похороны?

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 16+

Про событие

Почему невесту оплакивают, что покойника? Почему она не ест, не говорит, не веселится? Почему носит траурные одеяния и прощается с волей, да красотой? Поговоришь на лекции о двух типах свадьбы: свадьбе-веселье и свадьбе-похоронах. Обсудишь ритуальные коды, найдёшь точки соприкосновения с другими обрядами перехода (и, прежде всего, похоронами). Лекция-обсуждение в науч-поп формате подойдёт для каждого, кто интересуется темой. По всем вопросам можно обратиться к организатору: https://t.me/toipua *В пространстве необходимо снять обувь

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